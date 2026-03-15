Iuliano ritorna sulla vicenda Kalulu Bastoni | Il mio episodio con Ronaldo un’altra storia L’interista è stato sleale

L'ex calciatore Iuliano è intervenuto a Stile TV per parlare della vicenda tra Kalulu e Bastoni, sottolineando che il difensore nerazzurro non si è comportato correttamente durante l'episodio. Ha anche commentato un episodio passato con Ronaldo, definendolo come un’altra storia. Le sue parole si sono concentrate esclusivamente sui fatti accaduti e sulla condotta dei giocatori coinvolti.

Iuliano ai microfoni di Stile TV è ritornato sulla vicenda fra Kalulu e Bastoni confermando come il difensore nerazzurro non si è comportato in maniera corretta. Il dibattito infinito sugli scontri diretti tra Juventus e Inter si arricchisce di un nuovo, pepato capitolo. Ospite del programma «Stile TV», Mark Iuliano è tornato a parlare del contatto più discusso della storia del calcio italiano, tracciando un parallelo netto con gli eventi recenti. L’ex difensore bianconero non ha usato giri di parole per analizzare l’episodio che ha visto protagonisti Kalulu e Bastoni nell’ultimo Derby d’Italia, mettendo a confronto l’etica sportiva di ieri e di oggi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Iuliano ritorna sulla vicenda Kalulu Bastoni: «Il mio episodio con Ronaldo un’altra storia. L’interista è stato sleale» Articoli correlati Simulazione Bastoni, niente prova TV dopo l’episodio con Kalulu in Inter Juve. Ecco il motivoPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Leggi anche: Juventus, l’interista La Russa su Bastoni-Kalulu “Rubare ai ladri è bello!” Altri aggiornamenti su Kalulu Bastoni Mauro sul caso Bastoni-Kalulu: «Vicenda ingigantita dal rosso. Non può pagare per sempre»Mauro sul caso Bastoni-Kalulu: «Vicenda ingigantita dal rosso. Non può pagare per sempre» Il caso Bastoni-Kalulu continua a far discutere a distanza di settimane dal ... tuttojuve.com Caso Kalulu: Bastoni ammette la simulazione e finisce candidato a un’onorificenzaIl difensore dell’Inter finisce al centro di una candidatura alla massima onorificenza lombarda dopo aver ammesso la simulazione nel caso Kalulu. Nel calcio moderno, a quanto pare, anche chiedere scus ... giornalelavoce.it