Scienza logica e bacchette magiche | il metodo Steam diventa un gioco di ruolo alle Casefranche

Notizia in breve

Nel centro di San Martino in Villafranca, si svolge un evento che trasforma il metodo STEAM in un gioco di ruolo. Le strutture in legno e bioedilizia di Le Casefranche sono il teatro di questa iniziativa, che coinvolge bambini e adulti. Durante l’attività, i partecipanti affrontano sfide legate alla scienza e alla logica, utilizzando strumenti e bacchette magiche come elementi di gioco. L’obiettivo è promuovere la collaborazione e l’apprendimento attraverso un approccio pratico e ludico.