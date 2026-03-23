Windrose, nato inizialmente con il nome Crosswind, ha attirato l’attenzione durante la recente edizione di Steam Next Fest grazie a un aumento vertiginoso delle aggiunte alla lista dei desideri. Questo titolo di sopravvivenza in terza persona, ambientato nell’età dell’oro della pirateria, permette ai giocatori di passare dal ruolo di capitano a quello di naufrago dopo un assalto che distrugge la loro nave e disperde l’equipaggio per le isole vicine. Il gioco si distingue come prodotto esclusivamente PvE cooperativo, dove i giocatori devono raccogliere risorse, costruire basi e gestire il combattimento contro nemici che bloccano l’avanzata verso gli obiettivi principali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Windrose: il gioco piratesco che esplode su Steam

Articoli correlati

“Un insulto alla vita”, dieci anni dopo: il gioco con l'IA che fece infuriare Miyazaki arriva su SteamNel 2016 bastarono pochi minuti di video per scatenare una delle reazioni più dure mai pronunciate da Hayao Miyazaki.

Steam frame galaxy xr migliori funzionalità disponibili ora per prestazioni di giocoquesto testo analizza le possibilità di streaming desktop verso visori di realtà virtuale, con particolare attenzione al galaxy x r e alle soluzioni...

Altri aggiornamenti su Windrose il gioco piratesco che esplode...

Argomenti discussi: Naviga, combatti e sopravvivi: Windrose è la sorpresa piratesca che brilla su Steam.

Naviga, combatti e sopravvivi: Windrose è la sorpresa piratesca che brilla su SteamWindrose, survival piratesco provato durante lo Steam Next Fest, unisce gestione dell'equipaggio e battaglie navali a dinamiche classiche del genere. everyeye.it

Windrose è un survival a tema piratesco aggiunto a più di un milione di liste dei desideri su SteamGli sviluppatori di Windrose hanno annunciato increduli che il loro gioco è stato aggiunto a più di un milione di liste dei desideri su Steam. NOTIZIA di Simone Tagliaferri — 24/02/2026 Windrose è un ... multiplayer.it