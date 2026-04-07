Pasqua 2026 al museo dell’energia di Ripi la scienza diventa un gioco per tutta la famiglia

Da frosinonetoday.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le festività di Pasqua del 2026, il Museo dell’Energia di Ripi ospiterà un evento dedicato alle famiglie, intitolato

La Pasqua è da sempre un momento di rinascita e scoperta. Quest’anno, la Cooperativa Sociale Le Mille e una Notte è entusiasta di invitarvi al Museo dell’Energia di Ripi (FR) per un evento speciale che unisce l'apprendimento al divertimento all'aria aperta: "GIOCASCIENZA: Scienza ed Energie in Gioco".Grazie al prezioso contributo della Regione Lazio (Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia) nell’ambito del programma "La Cultura fa Sistema 2025", abbiamo dato vita a un calendario di attività pensato per stimolare la curiosità di grandi e piccini.Un programma tra laboratori e naturaDal 3 al 7 aprile, il Museo si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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