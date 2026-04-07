Pasqua 2026 al museo dell’energia di Ripi la scienza diventa un gioco per tutta la famiglia
Durante le festività di Pasqua del 2026, il Museo dell’Energia di Ripi ospiterà un evento dedicato alle famiglie, intitolato
La Pasqua è da sempre un momento di rinascita e scoperta. Quest’anno, la Cooperativa Sociale Le Mille e una Notte è entusiasta di invitarvi al Museo dell’Energia di Ripi (FR) per un evento speciale che unisce l'apprendimento al divertimento all'aria aperta: "GIOCASCIENZA: Scienza ed Energie in Gioco".Grazie al prezioso contributo della Regione Lazio (Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia) nell’ambito del programma "La Cultura fa Sistema 2025", abbiamo dato vita a un calendario di attività pensato per stimolare la curiosità di grandi e piccini.Un programma tra laboratori e naturaDal 3 al 7 aprile, il Museo si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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