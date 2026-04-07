Pasqua 2026 al museo dell’energia di Ripi la scienza diventa un gioco per tutta la famiglia

Durante le festività di Pasqua del 2026, il Museo dell’Energia di Ripi ospiterà un evento dedicato alle famiglie, intitolato

La Pasqua è da sempre un momento di rinascita e scoperta. Quest’anno, la Cooperativa Sociale Le Mille e una Notte è entusiasta di invitarvi al Museo dell’Energia di Ripi (FR) per un evento speciale che unisce l'apprendimento al divertimento all'aria aperta: "GIOCASCIENZA: Scienza ed Energie in Gioco".Grazie al prezioso contributo della Regione Lazio (Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia) nell’ambito del programma "La Cultura fa Sistema 2025", abbiamo dato vita a un calendario di attività pensato per stimolare la curiosità di grandi e piccini.Un programma tra laboratori e naturaDal 3 al 7 aprile, il Museo si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

"Mattoncini in gioco", due pomeriggi di laboratori e attività per tutta la famigliaZelig, le pagelle: la gratitudine di Geppi Cucciari, cara, ti amiamo! (10), la pioggia di orrendi cliché sulle persone trans (0) L'associazione...

A Città della Scienza un weekend tra numeri, tecnologia e creatività per tutta la famigliaNel Science Centre il filo conduttore delle attività sarà il linguaggio universale dei numeri, raccontato come strumento per leggere il mondo,...

Temi più discussi: Pasqua 2026 al Museo ad ingresso gratuito; Pasqua e Pasquetta nei Musei; Sito Istituzionale | Pasqua nei musei 2026, una settimana santa ricca di eventi; A Pasqua in questi musei non si paga l'ingresso.

Pasqua 2026, musei gratis in tutta Italia: i siti da visitare aperti al pubblicoUn fine settimana all'insegna di arte e cultura. Per Pasqua ingresso gratuito in tutti i musei statali e aperture straordinarie nel territorio nazionale. ildigitale.it

Pasqua 2026, ingresso gratuito al Museo Nazionale d’Abruzzo per Domenica al museoL’Aquila, domenica 5 aprile, in occasione della Pasqua 2026, si rinnova l’appuntamento con Domenica al museo ... laquilablog.it

Avrebbe dovuto essere un weekend di Pasqua all’insegna della leggerezza, tra strade panoramiche e una passione condivisa per i viaggi in moto. Si è trasformato invece in una tragedia per Daniele Fracon e Cinzia Iadarola - facebook.com facebook

Rimettersi in forma dopo Pasqua, la nutrizionista: “No a digiuni estremi” @nutrizionistas x.com