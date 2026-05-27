Scienza ecco la piattaforma Prince | riduce le modifiche indesiderate al genoma

Un nuovo sistema di editing genetico capace di attivare e disattivare con precisione gli interventi sul Dna attraverso semplici farmaci a piccola molecola potrebbe contribuire a risolvere uno dei principali problemi di sicurezza delle terapie geniche. E’ il risultato di uno studio coordinato da Ju Zhang della Shenzhen University e del Chinese Academy of Sciences Institute of Synthetic Biology, pubblicato sulla rivista Science Translational Medicine. I ricercatori hanno sviluppato una piattaforma denominata Prince che consente di controllare nel tempo l’attività del sistema CRISPRCas e di ridurre le modifiche indesiderate al genoma. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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