Scienza ecco la piattaforma Prince | riduce le modifiche indesiderate al genoma

Da ildenaro.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo sistema di  editing genetico  capace di  attivare e disattivare con precisione gli interventi sul Dna  attraverso semplici farmaci a piccola molecola potrebbe contribuire a risolvere uno dei principali problemi di  sicurezza delle terapie geniche.  E’ il risultato di uno studio coordinato da  Ju Zhang  della Shenzhen University e del Chinese Academy of Sciences Institute of Synthetic Biology, pubblicato sulla rivista  Science Translational Medicine. I ricercatori hanno sviluppato una  piattaforma denominata Prince  che consente di controllare nel tempo l’attività del sistema CRISPRCas e di  ridurre le modifiche indesiderate al genoma. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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