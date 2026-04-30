È morto a 79 anni lo scienziato noto per aver decodificato il DNA umano, contribuendo in modo determinante alla nascita della biologia sintetica. La sua ricerca ha rivoluzionato la comprensione della genetica e ha aperto nuove strade nel campo della biologia molecolare. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità scientifica, che ricorda il suo ruolo fondamentale nello sviluppo di tecnologie innovative.

È scomparso a 79 anni lo scienziato che ha decodificato il DNA umano e aperto l’era della biologia sintetica. Una perdita enorme per la comunità scientifica globale. È morto il 29 aprile 2026 lo scienziato Craig Venter, uno dei protagonisti assoluti della rivoluzione genetica moderna. Aveva 79 anni ed è deceduto a San Diego, negli Stati Uniti. La notizia è stata confermata da fonti internazionali e dal suo stesso istituto di ricerca, segnando la scomparsa di una figura che ha cambiato per sempre il modo di comprendere il DNA e la vita stessa. Chi era Craig Venter. Biologo, imprenditore e ricercatore, Venter è stato tra i primi a sequenziare il genoma umano, diventando uno dei volti più noti della genomica mondiale.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Craig Venter morto: addio al padre del genoma umano, rivoluzionò la scienza moderna

Notizie correlate

Leggi anche: Craig Venter, morto a 79 anni lo scienziato che sequenziò il genoma umano

Leggi anche: È morto a 79 anni Craig Venter, lo scienziato e imprenditore che ha decodificato il genoma umano

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Craig Venter è morto: addio allo scienziato che ha scoperto il dna decodificando il genoma umano; Craig Venter, morto l'uomo che sfidò Dio: lo scienziato che ha decifrato il genoma umano; Rider morto in collina,la procura acquisisce il contratto di lavoro; Ripudiare il fascismo, difendere la Terra, un papavero rosso spunta alle Porte Palatine.

Craig Venter, morto «l'uomo che sfidò Dio»: lo scienziato che ha decifrato il genoma umanoÈ morto a San Diego, in California, all'età di 79 anni, John Craig Venter. Imprenditore e scienziato statunitense, Venter ... msn.com

Craig Venter, morto a 79 anni lo scienziato che sequenziò il genoma umanoÈ morto all'età di 79 anni Craig Venter, pioniere della genomica umana. L'annuncio è stato dato dal Craig Venter Insitute di La Jolla, in California.Venter è ... lapresse.it

la Repubblica. . Craig Venter, lo scienziato che ha decodificato il genoma umano, è morto a 79 anni nella sua casa di La Jolla, in California. L’annuncio è stato dato dal J. Craig Venter Institute. “Nel 2000, la sua azienda, Celera, annunciò congiuntamente con - facebook.com facebook