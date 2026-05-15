Eventi ad Arezzo | ecco tutte le modifiche al traffico

Domenica 17 maggio, tra le 6 e le 22, saranno apportate modifiche alla viabilità in alcune zone della città. È previsto il divieto di sosta con rimozione nel tratto di via Vittorio Veneto tra via Curtatone e via Leon Battista Alberti, così come in via Francesco Rismondo e nella piazza ad essa collegata. Le variazioni sono state indicate per consentire lo svolgimento di eventi locali e sono state adottate per tutto l’arco della giornata.

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