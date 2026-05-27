Schmeichel costretto al ritiro dopo un grave infortunio | I medici dicono che non posso più giocare
Schmeichel si ritira dal calcio dopo un grave infortunio alla spalla subito questa stagione. I medici hanno confermato che non potrà più tornare a giocare. Alla fine del contratto con il Celtic, il portiere ha deciso di smettere. Non ha più disputato partite da quando si è infortunato.
Alla fine del suo contratto con il Celtic Schmeichel si ritirerà dal calcio giocato: dopo l'infortunio alla spalla subito in questa stagione non ha più potuto giocare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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