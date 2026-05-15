Bagnaia critica i piloti che disertano la Commissione Sicurezza | Dicono di non avere tempo è grave

Nel fine settimana a Montmelò, il pilota ha espresso critiche nei confronti di alcuni colleghi che non partecipano regolarmente alla Commissione Sicurezza, sostenendo che dichiarano di essere troppo impegnati per presenziare. La loro assenza viene considerata grave dal pilota, che evidenzia come questa mancanza di partecipazione possa influire sulla discussione e sulla gestione delle questioni relative alla sicurezza in pista. La questione ha suscitato discussioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Nel weekend i Montmelò Bagnaia ha punto gli altri piloti che puntualmente non si presentano alla Commissione Sicurezza: "Qui l'asfalto è un disastro, la realtà non è che non succede niente e non si fanno le cose". 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Andreas Muller rimpiange di avere esposto le figlie sui social: “Dicono che sono brutte, è pieno di stupidi”Andreas Muller ha il dubbio di avere sbagliato a esporre Ginevra e Penelope sui social.

Leggi anche: Emanuela Orlandi, oggi Marco Accetti in commissione. Il fratello Pietro: “Perdita di tempo”