Roberto Baggio e il primo grave infortunio | Mi vergognavo di essere pagato senza giocare

In un passaggio del suo libro, un ex calciatore ha condiviso il ricordo del primo grave infortunio subito durante la sua carriera. Ha descritto come, in quel momento difficile, si fosse sentito frustrato e imbarazzato, soprattutto perché percepiva di ricevere comunque uno stipendio senza poter giocare. Quel episodio rappresenta uno dei momenti più toccanti e intensi vissuti dall’atleta, che ha scelto di raccontarlo pubblicamente.

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