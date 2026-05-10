Roberto Baggio e il primo grave infortunio | Mi vergognavo di essere pagato senza giocare
In un passaggio del suo libro, un ex calciatore ha condiviso il ricordo del primo grave infortunio subito durante la sua carriera. Ha descritto come, in quel momento difficile, si fosse sentito frustrato e imbarazzato, soprattutto perché percepiva di ricevere comunque uno stipendio senza poter giocare. Quel episodio rappresenta uno dei momenti più toccanti e intensi vissuti dall’atleta, che ha scelto di raccontarlo pubblicamente.
L'ex campione ha raccontato nel suo libro 'Luce nell'oscurità' uno dei momenti più duri e toccanti della sua carriera, quando temeva fosse ormai compromessa. "Per mesi non incassai gli assegni dello stipendio della Fiorentina". Al risveglio dall'operazione: "Urlavo per la sofferenza. A mia madre dissi: se mi vuoi bene, uccidimi".🔗 Leggi su Fanpage.it
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