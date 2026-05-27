Schianto violento poi le fiamme muore carbonizzato nell’auto
Un incidente stradale avvenuto nella notte di domenica lungo via della Vittoria, nel Trevigiano, si è concluso con un’auto in fiamme e una persona morta carbonizzata. La vittima, ancora senza identificazione, è rimasta intrappolata nell’auto dopo un violento scontro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno indagando sulle cause dello schianto. Non sono stati forniti dettagli sulla dinamica dell’incidente.
Modena, 27 maggio 2026 – E’ ancora senza nome la vittima di un terribile incidente stradale avvenuto domenica notte in via della Vittoria, lungo la Statale, nel Trevigiano. Quel che si sa è che si tratterebbe di un giovane modenese, ma ancora non è stato possibile identificarlo: nel tremendo schianto, infatti, è morto carbonizzato. Si attende ora che, a fronte di eventuale denuncia di scomparsa, i familiari della vittima si facciano avanti contattando i carabinieri del posto, che si occupano delle indagini. L’incidente. L’episodio è avvenuto appunto sulla Statale intorno alle 23.30. Da quanto si apprende il giovane era in auto con un conoscente, un ragazzo del posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
TRAGEDIA SULLA PONTEBBANA: AUTO FUORI STRADA E IN FIAMME, 30 ENNE MUORE SUL COLPO | 25/05/2026
Notizie e thread social correlati
Muore carbonizzato nell'auto dopo lo schianto, modenese ancora senza identitàUna persona è deceduta carbonizzata all’interno della propria auto dopo un incidente stradale.
Massimo Tabaro, l'imprenditore di 57 anni muore carbonizzato nell'auto in fiamme sull'autostrada A4Un grave incidente si è verificato ieri lungo l'autostrada A4, coinvolgendo un'auto che ha subito un impatto violento.
Temi più discussi: Schianto violento poi le fiamme, muore carbonizzato nell’auto; Senigallia, schianto choc, il 14enne resta grave: Verificare le condizioni della strada; Perde il controllo dell'auto e si schianta fuori strada: due persone finiscono in ospedale; A4, Violento schianto tra Meolo e San Donà. Deceduta una persona.
Schianto violento poi le fiamme, muore carbonizzato nell’autoUn’altra tragedia della strada, deceduto un giovane modenese estratto dalle lamiere dopo l’impatto nel Trevigiano: l’amico è gravissimo. I carabinieri stanno indagando per riuscire a identificare la v ... ilrestodelcarlino.it
Tragico incidente nella serata di oggi lungo la Statale 87, nel tratto compreso tra Termoli e Larino, nei pressi del distributore Q8 e precisamente al chilometro 218+700. Nel violento schianto ha perso la vita una donna originaria di Isernia, mentre il compagno, facebook
Schianto mortale sull’A1, perde la vita un giovane di Alessandria: probabile colpo di sonnoALESSANDRIA – Tragedia nella notte lungo l’Autostrada del Sole. Simone Candido, 22 anni, residente ad Alessandria, è morto in un violento schianto avvenuto tra sabato e le prime ore di domenica nel tr ... quotidianopiemontese.it