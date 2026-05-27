Schianto violento poi le fiamme muore carbonizzato nell’auto

Da ilrestodelcarlino.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incidente stradale avvenuto nella notte di domenica lungo via della Vittoria, nel Trevigiano, si è concluso con un’auto in fiamme e una persona morta carbonizzata. La vittima, ancora senza identificazione, è rimasta intrappolata nell’auto dopo un violento scontro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno indagando sulle cause dello schianto. Non sono stati forniti dettagli sulla dinamica dell’incidente.

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Modena, 27 maggio 2026 – E’ ancora senza nome la vittima di un terribile incidente stradale avvenuto domenica notte in via della Vittoria, lungo la Statale, nel Trevigiano. Quel che si sa è che si tratterebbe di un giovane modenese, ma ancora non è stato possibile identificarlo: nel tremendo schianto, infatti, è morto carbonizzato. Si attende ora che, a fronte di eventuale denuncia di scomparsa, i familiari della vittima si facciano avanti contattando i carabinieri del posto, che si occupano delle indagini. L’incidente. L’episodio è avvenuto appunto sulla Statale intorno alle 23.30. Da quanto si apprende il giovane era in auto con un conoscente, un ragazzo del posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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