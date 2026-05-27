Schianto violento poi le fiamme muore carbonizzato nell’auto

Notizia in breve

Un incidente stradale avvenuto nella notte di domenica lungo via della Vittoria, nel Trevigiano, si è concluso con un’auto in fiamme e una persona morta carbonizzata. La vittima, ancora senza identificazione, è rimasta intrappolata nell’auto dopo un violento scontro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno indagando sulle cause dello schianto. Non sono stati forniti dettagli sulla dinamica dell’incidente.