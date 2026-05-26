Muore carbonizzato nell' auto dopo lo schianto modenese ancora senza identità

Notizia in breve

Una persona è deceduta carbonizzata all’interno della propria auto dopo un incidente stradale. L’incidente è avvenuto in provincia di Modena e al momento non sono state identificate le vittime. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della scena. La vettura ha preso fuoco a seguito dello scontro, rendendo difficile l’individuazione immediata dell’identità. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dello schianto.