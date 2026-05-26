Muore carbonizzato nell' auto dopo lo schianto modenese ancora senza identità
Una persona è deceduta carbonizzata all’interno della propria auto dopo un incidente stradale. L’incidente è avvenuto in provincia di Modena e al momento non sono state identificate le vittime. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della scena. La vettura ha preso fuoco a seguito dello scontro, rendendo difficile l’individuazione immediata dell’identità. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dello schianto.
Una tragedia della strada è costata la vita ad una persona, della quale però non si conosce ancora l'identità. E' accaduto in provincia di Treviso, lungo la Statale 33 nei pressi di Spresiano nella tarda serata di domenica, intorno alle 23.30.Iscriviti al canale Whatsapp di ModenaTodayCome. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Auto in fiamme dopo lo schianto, morto 19enne
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