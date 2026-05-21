Un grave incidente si è verificato ieri lungo l'autostrada A4, coinvolgendo un'auto che ha subito un impatto violento. Dopo lo scontro, il veicolo è stato avvolto dalle fiamme, che hanno provocato la morte di un uomo di 57 anni, imprenditore residente nella zona. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell'incidente. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore.

SAN DONÀ - Un impatto violentissimo, poi le fiamme che non hanno lasciato scampo. È drammatico il bilancio del terribile incidente stradale accaduto ieri lungo l'autostrada A4. Lo schianto è avvenuto intorno alle 15,40 nel tratto a tre corsie compreso tra Meolo e San Donà di Piave, al chilometro 424 in direzione Trieste, proprio all'altezza dello svincolo sandonatese. A perdere la vita è stato l'uomo che si trovava alla guida di una Bmw X1. La dinamica è ora al vaglio della Polizia stradale, ma secondo una prima e agghiacciante ricostruzione l'automobile avrebbe percorso centinaia di metri sulla corsia centrale senza accennare a frenate o scarti improvvisi. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Massimo Tabaro, l'imprenditore di 57 anni muore carbonizzato nell'auto in fiamme sull'autostrada A4

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