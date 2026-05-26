Un motociclista di 26 anni è morto in un incidente stradale a Bevagna. L’incidente è avvenuto in modo autonomo, senza coinvolgimento di altri veicoli o persone. La vittima è deceduta sul luogo dell’incidente. L’incidente si aggiunge a una serie di incidenti mortali nel territorio umbro, con la cronaca che registra altri casi simili negli ultimi mesi. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta o ferita.

Ennesimo incidente mortale sulle strade dell’Umbria. Questa volta a perdere la vita è stato un motociclista, vittima di un incidente autonomo, che non ha visto coinvolti terzi. A perdere la vita è un giovane di Cannara, Giorgio Alberto Savini, 26 anni ancora da compiere. Erano circa le sette di ieri mattina quando è scattato l’allarme. Un passante ha chiamato il 112, segnalando un grave incidente a Bevagna, precisamente nella frazione di Cantalupo, all’altezza della cantina Livon. Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Foligno e la polizia locale. I sanitari hanno prestato i primi soccorsi al 26enne, ma non hanno potuto far altro che accertare l’avvenuto decesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Schianto a Bevagna, muore a 26 anni. Ennesimo incidente con la moto. Cannara piange Giorgio Alberto

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