Nella provincia di Vicenza, un incidente tra una moto e un'auto si è concluso con la morte di un giovane di 24 anni. L’incidente si è verificato in pochi istanti, con un impatto violento che ha causato il decesso del motociclista davanti agli occhi di un amico presente al momento. I soccorsi sono intervenuti prontamente, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Dove e come è avvenuto l’incidente mortale nel Vicentino. Un impatto devastante, pochi secondi e una vita spezzata. È morto sul colpo un motociclista di 24 anni rimasto coinvolto in un violento incidente stradale nel tardo pomeriggio lungo viale dell’Industria, tra Creazzo e Sovizzo, nel vicentino. Erano da poco passate le 18 quando la moto su cui viaggiava il giovane, residente a Montecchio Maggiore, si è scontrata frontalmente con un’auto nei pressi di un distributore di carburante. Le cause della collisione sono ancora in fase di accertamento e restano al centro delle indagini. Impatto violentissimo e soccorsi inutili. La dinamica, ancora da chiarire nei dettagli, racconta di uno schianto particolarmente violento.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Schianto fatale tra moto e auto nel Vicentino: muore a 24 anni sotto gli occhi dell’amico

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