Schianto mortale in moto | 52enne perde il controllo e si schianta contro un palo

Un uomo di 52 anni, residente a Udine, ha perso la vita in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo la provinciale 15 a Povoletto. Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava percorrendo la strada in moto quando ha perso il controllo del veicolo, finendo contro un palo e cadendo a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era più nulla da fare.

Ha perso il controllo della sua motocicletta, mentre stava percorrendo la provinciale 15, a Povoletto, finendo la sua corsa fuori strada: così ha perso la vita un 52enne, veneziano e residente a Udine, nel pomeriggio di oggi, domenica 19 aprile. A essere fatali le ferite riportate nell'impatto.🔗 Leggi su Udinetoday.it CHI SONO I DUE VENTENNI MORTI NELLO SPAVENTOSO INCIDENTE IN MOTO CONTRO UN TAXI A MILANO Notizie correlate Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo: muore 52enneTragedia nel pomeriggio di ieri a Casoria, lungo via Sannitica in direzione Afragola. Casoria, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo: morto 52enneTragico incidente a Casoria, in via Sannitica, in direzione Afragola: l’uomo è deceduto sul colpo. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Schianto mortale sul San Pellegrino, muore un 24enne di Mestre; Schianto in moto contro un'auto, Lorenzo muore a 24 anni; Ventimiglia, tragico schianto in moto muore frontaliere di 45 anni; Taranto, schianto tra una moto e un'auto nella borgata di Lama: muore 54enne. Ventimiglia, tragico schianto in moto muore frontaliere di 45 anniVentimiglia – Un frontaliere di 45 anni, Daniele Barra, residente a Olivetta San Michele, è morto ieri nel tardo pomeriggio a Mortola inferiore, sulla Statale per Ponte San Luigi, attualmente unica vi ... ilsecoloxix.it Schianto tra auto e moto: muore centauro di soli 23 anniIl giovane è deceduto poco dopo il ricovero al Cto di Torino Schianto tra auto e moto: muore centauro di soli 23 anni ... laprovinciadibiella.it Schianto mortale all'ex Asi, morì Bevelacqua: parte udienza preliminare per omicidio stradale Leggi qui: https://quotidianodigela.it/schianto-allex-asi-mori-bevelacqua-parte-udienza-preliminare-per-omicidio-stradale facebook Incidente mortale al Passo San Pellegrino: 24enne di Mestre perde la vita dopo una caduta in moto durante un’uscita con amici. #Veneto #Venezia #Trentino #Trento #Cronaca #Inevidenza x.com