Schianto all' incrocio sulla Lecco-Bergamo soccorsi in azione

Da leccotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 19 di oggi, mercoledì 27 maggio, si è verificato un incidente tra due moto all’incrocio tra corso Dante e via Marconi a Calolziocorte, lungo la strada tra Lecco e Bergamo. Tre persone sono state coinvolte nello schianto e sono state soccorse sul posto. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di emergenza per prestare assistenza ai coinvolti. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Violento schianto tra due moto con tre persone coinvolte lungo la Lecco-Bergamo a Calolziocorte. L'incidente stradale è avvenuto alle ore 19 di oggi, mercoledì 27 maggio, all'incrocio del centro città tra corso Dante e via Marconi. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica di quanto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Schianto tra auto sulla Lecco-Bergamo: soccorsi all'operaPoco dopo le quattro del pomeriggio, lungo la strada che collega Lecco a Bergamo, due veicoli si sono scontrati a Calolziocorte.

Schianto tra auto sulla Lecco-Bergamo a Calolziocorte: soccorsi all'operaAlle 16 di oggi si è verificato uno scontro tra due vetture lungo la strada che collega Lecco e Bergamo, nel territorio di Calolziocorte.

Temi più discussi: È Davide Voria il giovane morto in moto sulla Lecco-Bergamo: era candidato a Bollate; Si schianta frontalmente con un Suv a un incrocio a Lecco: morto il motociclista, grave la donna con lui; Incidente mortale a Lecco: un altro motociclista perde la vita, aveva 50 anni; Lecco, muore a 21 anni in un incidente in moto: Davide Voria era candidato alle Comunali di Bollate.

lecco bergamo schianto all incrocio sullaSchianto all'incrocio sulla Lecco-Bergamo, soccorsi in azioneL'incidente all'incrocio in centro Calolziocorte. Violento schianto tra due moto con tre persone coinvolte lungo la Lecco-Bergamo a Calolziocorte. L'incidente stradale è avvenuto alle ore 19 di oggi, ... leccotoday.it

È Davide Voria il giovane morto in moto sulla Lecco-Bergamo: era candidato a BollateIl 21enne ha perso la vita il giorno prima delle elezioni nel comune di residenza, dove era in lista come aspirante consigliere comunale. Grande dolore e attestazioni di cordoglio ... leccotoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web