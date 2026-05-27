Schianto all' incrocio sulla Lecco-Bergamo soccorsi in azione

Alle 19 di oggi, mercoledì 27 maggio, si è verificato un incidente tra due moto all’incrocio tra corso Dante e via Marconi a Calolziocorte, lungo la strada tra Lecco e Bergamo. Tre persone sono state coinvolte nello schianto e sono state soccorse sul posto. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di emergenza per prestare assistenza ai coinvolti. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota.

Violento schianto tra due moto con tre persone coinvolte lungo la Lecco-Bergamo a Calolziocorte. L'incidente stradale è avvenuto alle ore 19 di oggi, mercoledì 27 maggio, all'incrocio del centro città tra corso Dante e via Marconi. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica di quanto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Schianto tra auto sulla Lecco-Bergamo: soccorsi all'operaPoco dopo le quattro del pomeriggio, lungo la strada che collega Lecco a Bergamo, due veicoli si sono scontrati a Calolziocorte.

Schianto tra auto sulla Lecco-Bergamo a Calolziocorte: soccorsi all'operaAlle 16 di oggi si è verificato uno scontro tra due vetture lungo la strada che collega Lecco e Bergamo, nel territorio di Calolziocorte.

Temi più discussi: È Davide Voria il giovane morto in moto sulla Lecco-Bergamo: era candidato a Bollate; Si schianta frontalmente con un Suv a un incrocio a Lecco: morto il motociclista, grave la donna con lui; Incidente mortale a Lecco: un altro motociclista perde la vita, aveva 50 anni; Lecco, muore a 21 anni in un incidente in moto: Davide Voria era candidato alle Comunali di Bollate.

Schianto all'incrocio sulla Lecco-Bergamo, soccorsi in azioneL'incidente all'incrocio in centro Calolziocorte. Violento schianto tra due moto con tre persone coinvolte lungo la Lecco-Bergamo a Calolziocorte. L'incidente stradale è avvenuto alle ore 19 di oggi, ... leccotoday.it

È Davide Voria il giovane morto in moto sulla Lecco-Bergamo: era candidato a BollateIl 21enne ha perso la vita il giorno prima delle elezioni nel comune di residenza, dove era in lista come aspirante consigliere comunale. Grande dolore e attestazioni di cordoglio ... leccotoday.it