Schianto tra auto sulla Lecco-Bergamo a Calolziocorte | soccorsi all' opera
Alle 16 di oggi si è verificato uno scontro tra due vetture lungo la strada che collega Lecco e Bergamo, nel territorio di Calolziocorte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno assistito due persone coinvolte nell’incidente. La dinamica dell’incidente e le condizioni delle persone soccorse non sono state ancora rese note. La polizia sta valutando le cause e ha delimitato l’area dell’incidente per i rilievi del caso.
Schianto tra due auto con due persone soccorse lungo la Lecco-Bergamo a Calolziocorte. L'incidente è avvenuto alle ore 16.15 di oggi, mercoledì 20 maggio, in corso Europa, all'altezza del civico 93, non lontano dalla rotonda dell'Iperal. Ancora frammentarie le informazioni a disposizione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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