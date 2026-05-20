Schianto tra auto sulla Lecco-Bergamo a Calolziocorte | soccorsi all' opera

Alle 16 di oggi si è verificato uno scontro tra due vetture lungo la strada che collega Lecco e Bergamo, nel territorio di Calolziocorte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno assistito due persone coinvolte nell’incidente. La dinamica dell’incidente e le condizioni delle persone soccorse non sono state ancora rese note. La polizia sta valutando le cause e ha delimitato l’area dell’incidente per i rilievi del caso.

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