Schianto tra auto sulla Lecco-Bergamo | soccorsi all' opera
Poco dopo le quattro del pomeriggio, lungo la strada che collega Lecco a Bergamo, due veicoli si sono scontrati a Calolziocorte. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza a due persone rimaste coinvolte nello scontro. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, e le autorità stanno conducendo le verifiche del caso. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.
Schianto tra due auto con due persone soccorse lungo la Lecco-Bergamo a Calolziocorte. L'incidente è avvenuto alle 16.15 di oggi, mercoledì 20 maggio, in corso Europa, all'altezza del civico 93, non lontano dalla rotonda dell'Iperal. Ancora frammentarie le informazioni a disposizione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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