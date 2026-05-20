Schianto tra auto sulla Lecco-Bergamo | soccorsi all' opera

Poco dopo le quattro del pomeriggio, lungo la strada che collega Lecco a Bergamo, due veicoli si sono scontrati a Calolziocorte. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza a due persone rimaste coinvolte nello scontro. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, e le autorità stanno conducendo le verifiche del caso. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

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