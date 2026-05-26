Un arbitro 16enne è stato aggredito a Usini, vicino Sassari, durante una partita di Terza Categoria. Dopo aver mostrato il secondo cartellino giallo a un giocatore, quest’ultimo lo ha schiaffeggiato. La gara è stata immediatamente sospesa. Sul posto sono intervenuti i responsabili e le forze dell’ordine. Nessuno è rimasto ferito gravemente. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Un arbitro 16enne è stato aggredito in cambio da un calciatore che aveva appena ricevuto il cartellino rosso. Il video dell’aggressione è diventato virale. L’episodio si è verificato durante una partita del campionato di Terza Categoria a Usini, in provincia di Sassari. Il match è stato sospeso. L’aggressione all’arbitro In un video è stato ripreso il momento che ha scatenato l’aggressione del calciatore. Motivo dell’ammonizione è stata una palla contesa vicino alla linea del fallo laterale. La notizia è stata riportata da La Nuova Sardegna e l’aggressione è avvenuta a Usini, in provincia di Sassari, nella gara tra Gymnasium Sassari e Gs Monserrato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Arbitro 16enne aggredito a Usini vicino Sassari nel match di Terza Categoria, gara sospesa dopo lo schiaffo

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