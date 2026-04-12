Domenica 12 aprile 2026, nel pomeriggio, sul campo Cesare Corrent di Carcare, si è verificato un episodio che ha interrotto la partita. Durante l'incontro, l'arbitro ha accusato un malore improvviso e si è accasciato a terra. Immediato l'intervento dei soccorsi, che hanno prestato assistenza sul posto. La gara è stata quindi sospesa in attesa di ulteriori sviluppi.

Il pomeriggio di domenica 12 aprile 2026 al campo Cesare Corrent di Carcare è stato interrotto da un momento di forte tensione medica. Il direttore di gara, Trabucco, è stato trasportato in ospedale dopo un malore improvviso occorso durante la sfida tra Carcarese e Arenzano, sospendendo temporaneamente il match che si trova sullo 0-0. Il problema di salute ha colpito l’arbitro di Chiavari intorno al trentesimo minuto di gioco. Un dolore acuto al torace ha costretto l’ufficiale di gara a restare a terra, attivando immediatamente i protocolli di emergenza previsti. Il medico sociale della squadra di casa, Stefano Quaini, è intervenuto prontamente sul rettangolo verde, mentre per precauzione è stato portato in campo il defibrillatore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tensione a Carcare: arbitro colpito da malore, partita sospesa

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