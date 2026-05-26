Tragedia ad Altopascio | operaio 30enne morto schiacciato da una pressa
Un operaio di 30 anni è morto ieri in un incidente sul lavoro ad Altopascio, schiacciato da una pressa. La macchina ha subito un malfunzionamento durante le operazioni, causando la morte dell’uomo. Le autorità stanno verificando le cause del guasto e stanno indagando sulle procedure di sicurezza adottate dall’azienda. Sono in corso accertamenti per determinare eventuali responsabilità e verificare eventuali mancanze nelle norme di sicurezza sul luogo di lavoro.
? Punti chiave Come si è verificato il malfunzionamento della pressa in azienda?. Quali mancanze procedurali stanno indagando i tecnici della sicurezza?. Perché i dati Inail mostrano un aumento dei decessi lavorativi?. Chi dovrà rispondere legalmente del mancato rispetto delle norme?.? In Breve Inail registra 189 decessi sul lavoro nel solo primo trimestre 2026.. Fiom e Cgil chiedono riforme radicali sulla gestione della sicurezza aziendale.. Carabinieri e tecnici investigano la conformità delle protezioni presso la ditta Cora.. L'incidente è avvenuto nella località di Spianate intorno alle ore 11:30.. Un operaio di 30 anni perde la vita martedì mattina ad Altopascio, nella località di Spianate, dopo essere stato schiacciato da una pressa presso l’azienda farmaceutica Cora. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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