Tragedia ad Altopascio | operaio 30enne morto schiacciato da una pressa

Notizia in breve

Un operaio di 30 anni è morto ieri in un incidente sul lavoro ad Altopascio, schiacciato da una pressa. La macchina ha subito un malfunzionamento durante le operazioni, causando la morte dell’uomo. Le autorità stanno verificando le cause del guasto e stanno indagando sulle procedure di sicurezza adottate dall’azienda. Sono in corso accertamenti per determinare eventuali responsabilità e verificare eventuali mancanze nelle norme di sicurezza sul luogo di lavoro.