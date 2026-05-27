Scherma nessuno come Pentamodena in Emilia-Romagna | a Massa Lombarda quattro podi GPG in tre categorie

Notizia in breve

A Massa Lombarda si è conclusa l’ultima prova GPG della stagione di scherma, con la squadra Pentamodena che ha conquistato quattro podi in tre categorie. La prestazione collettiva si è distinta per solidità, con due giorni di assalti intensi che hanno portato a questo risultato. Nessun’altra squadra della regione ha ottenuto un numero così elevato di piazzamenti in questa fase del campionato.