Scherma nessuno come Pentamodena in Emilia-Romagna | a Massa Lombarda quattro podi GPG in tre categorie
A Massa Lombarda si è conclusa l’ultima prova GPG della stagione di scherma, con la squadra Pentamodena che ha conquistato quattro podi in tre categorie. La prestazione collettiva si è distinta per solidità, con due giorni di assalti intensi che hanno portato a questo risultato. Nessun’altra squadra della regione ha ottenuto un numero così elevato di piazzamenti in questa fase del campionato.
Pentamodena chiude l’ultima prova GPG della stagione con una prestazione collettiva di grande solidità, capace di trasformare due giorni intensi di assalti in un risultato che parla da sé: quattro podi in tre categorie. Nessuna società in Emilia-Romagna ha fatto meglio. Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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