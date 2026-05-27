Durante i Campionati Regionali GPG a squadre a Massa Lombarda, 11 atleti del Circolo Scherma Imola hanno partecipato alla competizione. Tra questi, si sono distinti Iacobelli, Majowski e Melandri, che hanno ottenuto buone prestazioni.

Nel weekend sono scesi in pedana a Massa Lombarda ben 11 atleti del Circolo Scherma Imola per i Campionati Regionali GPG a squadre. Per la categoria maschietti-giovanissimi hanno partecipato Raffaele Iacobelli, Daniel Majowski e Dante Melandri. La squadra imolese ha concluso il girone con una vittoria (45-36), posizionandosi così nona dopo i gironi, ma ha poi perso per un soffio 34-36 l’assalto valevole l’accesso per i primi otto. Per la categoria bambine-giovanissime invece ha partecipato Adele Ghini insieme al team lughese, con le atlete Baldini Vera e Pisotti Gioia (Società Schermistica Lughese). La squadra formata da Gianmaria Arena, Francesco Carloncini, Matteo Nardi e Mattia Rensi (cat. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Scherma, buone prove per i baby romagnoli a Massa Lombarda. Il Circolo Imola è da applausi con Iacobelli, Majowski e Melandri

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