Durante il fine settimana, la Libertas Scherma Salò ha partecipato al Gran Premio Giovanissimi a Gorle, in provincia di Bergamo. La squadra si è aggiudicata due titoli regionali e ha conquistato tre podi nelle competizioni valide per il campionato regionale Under 14. La manifestazione ha visto coinvolti numerosi giovani atleti provenienti da diverse zone della regione.

Fine settimana ricco di soddisfazioni per la Libertas Scherma Salò al Gran Premio Giovanissimi, prova valida per il campionato regionale Under 14 andata in scena a Gorle (Bg). La società gardesana si è messa in evidenza con un bottino di assoluto rilievo: due titoli, tre terzi posti e numerosi altri piazzamenti. Nel fioretto maschile, categoria Allievi, dominio di Mattia Salvatore, che ha condotto una gara impeccabile imponendosi su tutti gli avversari. Successo anche tra i Ragazzi, dove Alessandro Ferdinando Molteni ha conquistato il gradino più alto del podio ed Umberto Aime, campione italiano in carica di categoria e Simone Fiocca, sono giunti terzi dopo una prova solida e convincente. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Libertas scherma Salò protagonista a Gorle: due titoli regionali e tre podi

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