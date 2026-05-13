Massa Lombarda il progetto Together si conclude in scena con il musical Il Circo delle Meraviglie

Sabato 16 maggio alle 20.30 si terrà alla Sala del Carmine di Massa Lombarda lo spettacolo “Il Circo delle Meraviglie”, che chiude il progetto “Together”. L’evento, intitolato “Together on Stage”, rappresenta la conclusione dell’iniziativa promossa dal Comune di Massa Lombarda in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Il musical è l’appuntamento finale del percorso avviato all’interno del progetto TogethER.

Sabato 16 maggio alle ore 20.30, alla Sala del Carmine di Massa Lombarda, andrà in scena “Together on Stage”, il musical Il Circo delle Meraviglie, appuntamento conclusivo del progetto TogethER, promosso dal Comune di Massa Lombarda in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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