Tennis | tornei promozionale Junior Program Buone prove dei baby cussini a Massa Fiscaglia

Si è conclusa presso i campi del TC Il Ghiandaio di Massa Fiscaglia la tappa dei tornei promozionali FITP Junior Program. La competizione ha visto coinvolti numerosi giovani tennisti, con buone prestazioni da parte dei partecipanti. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle date stabilite e ha coinvolto diverse categorie di età, offrendo un’opportunità di confronto ai giovani atleti.

Si è conclusa con un bilancio decisamente positivo la tappa dei tornei promozionali FITP Junior Program disputata presso i campi del TC Il Ghiandaio di Massa Fiscaglia. Nonostante una formazione a ranghi ridotti per l’assenza di alcuni elementi di punta, la “pattuglia” del Cus Ferrara ha dato prova di grande carattere, centrando la finale in due categorie delle tre in programma. Categoria Orange: i riflettori si sono accesi sui debuttanti classe 2018 Mattia Piatti e Gianluca Bertasi. Nonostante l’inevitabile emozione, i giovani cussini hanno sorpreso tutti per la qualità del gioco espresso: Mattia Piatti si è fermato ai quarti di finale e Gianluca Bertasi si è spinto fino in semifinale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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