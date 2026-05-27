Scavalcano la recinzione entrano in campo e aggrediscono dirigente avversario | daspo per tre tifosi ad Apricena

Notizia in breve

Tre tifosi sono stati colpiti da daspo dopo aver scavalcato la recinzione e aggredito un dirigente avversario in un campo di calcio. I Carabinieri di San Severo hanno notificato i provvedimenti, emessi dal Questore di Foggia, che vietano loro di entrare negli impianti sportivi. L'episodio si è verificato ad Apricena, dove i soggetti hanno violato le regole di sicurezza e agito in modo violento durante la partita.