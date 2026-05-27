Scavalcano la recinzione entrano in campo e aggrediscono dirigente avversario | daspo per tre tifosi ad Apricena
Tre tifosi sono stati colpiti da daspo dopo aver scavalcato la recinzione e aggredito un dirigente avversario in un campo di calcio. I Carabinieri di San Severo hanno notificato i provvedimenti, emessi dal Questore di Foggia, che vietano loro di entrare negli impianti sportivi. L'episodio si è verificato ad Apricena, dove i soggetti hanno violato le regole di sicurezza e agito in modo violento durante la partita.
I Carabinieri della Compagnia di San Severo hanno notificato tre provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive, i cosiddetti daspo, emessi dal Questore di Foggia nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili dei disordini verificatisi allo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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