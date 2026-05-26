Due uomini sono stati arrestati a Rho mentre tentavano di scavalcare la recinzione di un condominio. Sono stati notati da alcuni passanti, che hanno chiamato il 112. Sul posto sono arrivati gli agenti di polizia, che hanno fermato i due uomini prima che potessero entrare nell’edificio. I ladri sono stati portati in caserma e accusati di tentato furto. La polizia ha recuperato alcuni attrezzi da scasso trovati con loro.

Rho (Milano), 26 maggio 2026 – Stavano scavalcando la recinzione di un condominio ma sono stati notati da alcuni passanti e segnalati al 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Rho che li hanno arrestati per il reato di furto aggravato in concorso. A finire in manette due cittadini cileni di 20 e 23 anni. E' successo lunedì mattina, intorno alle dodici. Alla centrale operativa del 112 è arrivata la segnalazione che in via Togliatti c'erano tre ragazzi che stavano scavalcando la recinzione di un condominio. I militari sono arrivati sul posto immediatamente, i tre ladri sono scappati a piedi in direzioni opposto, ma due di loro sono stati raggiunti e bloccati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rho, sorpresi mentre scavalcano la recinzione di un condominio: arrestati due ladri

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