Montemesola molossi scavalcano recinzione e uccidono i cani dei vicini

A Montemesola, due cani pastore sono stati uccisi da alcuni molossi che hanno scavalcato la recinzione di una villetta vicina. I cani sono stati aggrediti e uccisi durante l’incidente, avvenuto all’interno di una proprietà privata. La vicenda è stata segnalata da chi ha assistito all’accaduto, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle parti coinvolte.

Tarantini Time Quotidiano Avrebbero scavalcato la recinzione della villetta in cui erano custoditi, aggredendo e uccidendo due cani pastore della villetta vicina. Si tratta di tre molossi, cani di grossa taglia, protagonisti di momenti drammatici vissuti qualche giorno fa alla periferia di Montemesola, in contrada Tre Fontane. I tre cani, riuscendo ad eludere la recinzione, si sarebbero fiondati violentemente contro i due cani della villetta vicina, aggredendoli in maniera violenta. I due cani, purtroppo, sono morti a causa delle gravissime ferite. Immediata è stata la segnalazione alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Crispiano, che hanno avviato gli accertamenti per identificare i proprietari dei tre cani aggressori. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Montemesola, molossi scavalcano recinzione e uccidono i cani dei vicini Articoli correlati Leggi anche: I morsi dei cani, i pugni e una coltellata: l'aggressione della banda coi molossi liberi Le liti coi vicini e i cani “contesi” prima dell'attentato al panificio: ecco perché il clan potrebbe non entrarci nullaDiciannove colpi di kalashnikov squarciarono la notte di via Gramsci, a Porto Empedocle, crivellando la saracinesca di un panificio, due auto...