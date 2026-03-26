Nameless 2026 svelata la scaletta definitiva | ecco chi suonerà a Lecco dal 30 maggio all’1 giugno

Il Nameless Festival di Lecco si svolgerà dal 30 maggio all’1 giugno, con una line-up composta da artisti italiani e internazionali. La scaletta definitiva è stata annunciata e comprende vari performer che si esibiranno sui diversi palchi dell’evento. L’organizzazione ha confermato la presenza di musicisti noti nel panorama musicale e di alcuni emergenti. La manifestazione si svolgerà in varie location della città.

Lecco – Star internazionali e italiane per il ritorno a Lecco del Nameless Festival. Sui palchi del Bione saliranno il disc jockey di maggiore successo di sempre Calvin Harris, il dj John Summit, il re della tech-house Fisher, ma anche TonyPitony, Clara, Sarah Toscano che ha debuttato da poco anche come attrice. Dal 30 maggio all’1 giugno il Nameless Festival torna al Bione di Lecco, dove è nato nel 2013. A due mesi dall’inizio dell’evento che porterà sul lago 100mila spettatori da tutto il mondo, il patron e ceo Marco Fumagalli, 39 anni di Castello Brianza svela la line up completa degli artisti. Sabato, il primo giorno, oltre all’headliner... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nameless 2026, svelata la scaletta definitiva: ecco chi suonerà a Lecco dal 30 maggio all’1 giugno Articoli correlati Iscrizioni 2026/27, per le attività alternative alla religione si compila il modulo C dal 25 maggio al 30 giugnoC’è tempo fino alle ore 20 del 14 febbraio per inoltrare la domanda di iscrizione all’anno scolastico 20262027. Domenica In speciale Sanremo 2026: la scaletta definitiva degli ospitiEcco la scaletta dello speciale di Domenica In in onda oggi su Rai 1 fino alle 20:00, con l'ordine di arrivo dei cantanti in gara a Sanremo 2026... Approfondimenti e contenuti su Nameless 2026 svelata la scaletta... Temi più discussi: Nameless 2026, svelata la scaletta definitiva: ecco chi suonerà a Lecco dal 30 maggio all’1 giugno; Nameless Festival 2026 al Lago di Como: svelata la line up completa. Ecco tutti gli artisti protagonisti; Brigitte Calls Me Baby, un’unica data italiana per raccontare Irreversible: il ritorno della band di Chicago passa da Milano. Nameless 2026, svelata la scaletta definitiva: ecco chi suonerà a Lecco dal 30 maggio all’1 giugnoL’evento torna al Bione di Lecco, dove è nato nel 2013. Una tre giorni che potrerà sul lago qualcosa come 100mila spettatori da tutto il mondo ... ilgiorno.it Nameless Festival 2026: line up (da Calvin Harris a TonyPitony), prezzi dei biglietti e dov'è la nuova venueLecco, 25/03/2026. Ufficializzata la line up completa del Nameless Festival 2026, in programma da sabato 30 maggio a lunedì primo giugno nella nuova venue del Bione a Lecco. Dopo il successo delle edi ... mentelocale.it Sarah è presente nella Line Up del Nameless Festival x.com NAMELESS FESTIVAL, in programma dal 30 maggio al 1° giugno al “Bione” di Lecco, svela la line up completa dell’edizione 2026. Sabato 30 maggio si esibiranno, oltre all’headliner Calvin Harris, Sonny Fodera, Andy C, Hybrid Minds, Netsky, [Ivy], A Little So - facebook.com facebook