Scarperia Street Festival 2026

Notizia in breve

Durante il weekend del Motomondiale, nel centro storico di Scarperia, si svolge il Scarperia Street Festival. L’evento, in programma venerdì 29 e sabato 30 maggio, comprende spettacoli, esposizioni di motori e aree dedicate al cibo. È organizzato dal CCN Corte dei Vicari con il supporto di Confesercenti Firenze e del Comune locale. La manifestazione si svolge nelle strade della cittadina, coinvolgendo diverse attività commerciali e di intrattenimento.