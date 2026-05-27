Scarperia Street Festival 2026
Durante il weekend del Motomondiale, nel centro storico di Scarperia, si svolge il Scarperia Street Festival. L’evento, in programma venerdì 29 e sabato 30 maggio, comprende spettacoli, esposizioni di motori e aree dedicate al cibo. È organizzato dal CCN Corte dei Vicari con il supporto di Confesercenti Firenze e del Comune locale. La manifestazione si svolge nelle strade della cittadina, coinvolgendo diverse attività commerciali e di intrattenimento.
Durante il weekend del Motomondiale torna il festival che unisce spettacoli, cibo e motori. Venerdì 29 e sabato 30 maggio nel centro storico di Scarperia arriva “Scarperia Street Festival”, organizzato dal CCN Corte dei Vicari in collaborazione con Confesercenti Firenze, Comune di Scarperia e San. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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