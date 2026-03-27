Street food festival a Melzo in occasione della fiera delle palme 2026

Dal 27 al 29 marzo, a Melzo si svolge lo Street Food Festival, organizzato da Tipico Eventi in occasione della Fiera delle Palme 2026. L’evento presenta una selezione di street chef provenienti dall’Italia e da altri paesi, offrendo un’ampia varietà di piatti tipici e specialità culinarie. L’evento si svolge durante i giorni della manifestazione e si tiene in diverse aree della città.

Dal 27 al 29 marzo Tipico Eventi torna a Melzo in occasione della Fiera delle Palme 2026, quest’anno con il gustosissimo STREET FOOD FESTIVAL! Una selezione dei migliori street chef dall’Italia e dal mondo, per regalare ai propri ospiti l’esperienza culinaria più svariata di sempre, rimanendo a pochi passi da casa. Piazza della Repubblica verrà addobbata a festa per trascorrere insieme tre giornate all’insegna del miglior cibo di strada, di ottima musica e di tante attività per grandi e piccini!La manifestazione aprirà venerdì dalle 18.00 alle 24.00, sabato dalle 11.00 alle 24.00 e domenica dalle 11.00 alle 22.30Durante gli orari di apertura... 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Street food festival a Melzo in occasione della fiera delle palme 2026 Articoli correlati Leggi anche: Lo Street food festival a Melzo Mostra degli ovini, Valconca Tractor, teatro e street food: tutto il programma della Fiera di San GregorioStefano De Martino al Festival di Sanremo 2027? Meglio di no, per il suo bene Morciano di Romagna si prepara a vivere una nuova edizione dell’Antica... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Street food Temi più discussi: International Street Food Festival; Cibo, musica e tanto divertimento: arriva lo Street food festival; Il festival dello street food in piazza Pertini ad Ancona; Weekend di gusto al parco Novi Sad con la tappa modenese dell'International Street Food. Street food festival a Melzo in occasione della fiera delle palme 2026Dal 27 al 29 marzo Tipico Eventi torna a Melzo in occasione della Fiera delle Palme 2026, quest’anno con il gustosissimo STREET FOOD FESTIVAL! Una selezione dei migliori street chef dall’Italia e dal ... milanotoday.it Lo Street food festival a MelzoArriva a Melzo il gustosissimo Street food festival. Da venerdì 27 a domenica 29 marzo piazza della Repubblica verrà addobbata a festa per trascorrere insieme tre giornate all’insegna del miglior cibo ... monzatoday.it LO STREET FOOD DEL FESTIVAL DELL’ORIENTE DI ROMA UN VIAGGIO NEL GUSTO Sedersi a tavola al Festival dell'Oriente significa attraversare oceani e montagne senza muoversi da Roma. La cucina orientale è un mosaico di contrasti: dolce e pic - facebook.com facebook