Parma Street Food Festival 2026 | il Parco Ducale torna ad animarsi
Dal 29 maggio al 2 giugno 2026, il Parco Ducale ospiterà il Parma Street Food Festival, evento che riunisce appassionati di cibo di strada e di intrattenimento. Durante i cinque giorni, il parco si trasformerà in un luogo di festa con stand gastronomici, musica dal vivo, spettacoli e mercatini. L’evento rappresenta un appuntamento ricorrente per la città, attirando visitatori da diverse zone. La manifestazione è promossa annualmente e si svolge nel cuore del parco storico della città.
Torna uno degli appuntamenti più amati dalla città: dal 29 maggio al 2 giugno 2026, il Parma Street Food Festival accende il Parco Ducale con cinque giorni di cibo di strada, musica dal vivo, spettacoli, mercati, divertimento e cultura. Dall'apertura dei food truck al mattino fino a notte. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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