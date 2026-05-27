La Scandone ha una nuova opportunità di qualificarsi per la finale del campionato di Serie B Interregionale questa sera al PalaDelMauro. La squadra deve vincere per chiudere la serie e ottenere l’accesso alla fase successiva. La partita si disputa davanti al pubblico di casa, offrendo una chance di confermare il risultato e proseguire nella competizione. La squadra cerca di dimostrare maturità per superare l’ultimo ostacolo.

Tempo di lettura: 2 minuti La Scandone ha questa sera la possibilità di conquistare l’accesso alla finale del campionato di Serie B Interregionale davanti al pubblico del PalaDelMauro. Alle 20.30 i biancoverdi riceveranno la Virtus Matera in gara 2 della semifinale playoff con il vantaggio ottenuto in Basilicata e il primo match point a disposizione per chiudere la serie senza dover ricorrere alla decisiva gara 3. L’ambiente irpino si prepara ad una serata importante anche perché, in caso di successo della squadra di coach Ciro Dell’Imperio e contemporaneamente della vittoria di Reggio Calabria sul parquet di Angri, sarebbero già definite le due finaliste del torneo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scandone, serve un’altra prova di maturità per chiudere la serie

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