Benvenuti alla diretta della partita tra Galles e Italia, seconda squadra a scendere in campo nella quinta giornata del Sei Nazioni 2026. La sfida si svolge allo stadio di Cardiff e vede due nazionali affrontarsi in un match importante per il loro andamento nel torneo. Seguiteci per aggiornamenti in tempo reale su quanto accade sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Galles e Italia, valida per la quinta e ultima giornata del Guinness Sei Nazioni 2026.. Una partita attesissima, perché gli azzurri sono a caccia del terzo successo nel torneo e di confermarsi dopo la bellissima vittoria contro l’Inghilterra. L’Italia del rugby sogna un’altra impresa dopo la storica vittoria contro l’Inghilterra, la prima in assoluto contro i britannici. Al Principality Stadium di Cardiff gli azzurri affrontano il Galles con l’obiettivo di conquistare il terzo successo nello stesso torneo, un traguardo mai raggiunto dal loro ingresso nel torneo nel 2000. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Galles-Italia, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: serve una prova di maturità per il record di vittorie

Articoli correlati

LIVE Galles-Italia, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: vera prova di maturità per gli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Galles e Italia,...

Rugby, Sei Nazioni 2026: per l’Italia è già prova di maturità contro la ScoziaAll’Olimpico non è mai una partita come le altre, ma l’esordio dell’Italia nel Sei Nazioni 2026 contro la Scozia porta con sé un peso specifico...

Altri aggiornamenti su LIVE Galles Italia Sei Nazioni rugby...

Temi più discussi: Galles - Italia al Sei Nazioni 2026: programma, calendario e dove vedere in diretta tv e streaming · Rugby; Dove e quando si vede Galles-Italia in diretta tv e streaming; Rugby, Italia Galles al Sei Nazioni 2026: le formazioni; Galles, il XV per la sfida all’Italia.

LIVE Galles-Italia, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: vera prova di maturità per gli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Galles e Italia, valida ... oasport.it

Galles-Italia oggi al Sei Nazioni di rugby, dove vederla in TV e streaming: orario e canaleLa gara Galles-Italia sarà visibile in diretta TV e in chiaro per tutti su TV8. Gli abbonati a Sky potranno seguire la quinta e ultima partita del Sei Nazioni su Sky Sport 1 (numero 2019) oppure su ... fanpage.it

Sapete per caso se in qualche locale domani pomeriggio trasmettono Galles Italia del 6 nazioni di rugby Grazie - facebook.com facebook

Sei Nazioni di rugby, in Galles l’ultima partita dell’Italia: “Sfruttiamo questo momento magico” x.com