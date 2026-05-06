Scandone Avellino a Messina per chiudere la serie | sfida cruciale al Pala Tracuzzi

La squadra di basket si trova in trasferta a Messina per affrontare una partita decisiva contro la squadra di casa. La sfida si svolge al Pala Tracuzzi e rappresenta l’ultimo incontro della serie dei playoff, con l’obiettivo di conquistare la vittoria e passare ai quarti di finale. La gara è importante per determinare quale delle due formazioni avanzerà nel torneo.

Al Pala Tracuzzi di Messina la Scandone cerca il colpo decisivo per staccare il pass dei quarti di finale. Archiviata gara uno, la serie tra la Scandone Avellino e la Basket School Messina si trasferisce al Pala Tracuzzi per una gara due, in programma mercoledì 6 maggio alle ore 20:30, che può.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Scandone, missione continuità: ad Avellino la sfida cruciale con la StepBack Caiazzo dell’ex JohnsonArchiviata la prestigiosa vittoria contro la capolista Carver, la Scandone Avellino si prepara al recupero della ventunesima giornata sul parquet del... Scandone Avellino scende in campo per la Gara 1 dei play-off contro MessinaLa Scandone Avellino comunica ufficialmente che Gara 1 dei play off contro il Basket School Messina si disputerà sabato 2 maggio alle ore 20:00... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Scandone Avellino a Messina per chiudere la serie: sfida cruciale al Pala Tracuzzi; Play Off al via: la Scandone Avellino sfida Messina nel primo atto degli ottavi; La Scandone batte Messina e si prende Gara 1 degli ottavi promozione (79-66); Scandone Avellino: sabato Gara 1 dei play off contro il Basket School Messina. Scandone, Dell’Imperio: A Messina servirà una partita diversa, senza cali di concentrazioneAlla vigilia di gara 2 dei playoff, la Scandone Avellino affronta una trasferta insidiosa sul campo del Basket School Messina. Dopo gara 1, il tecnico Ciro Dell’Imperio chiede continuità e maggiore at ... msn.com Scandone Avellino, coach Dell’Imperio: «Servono 40 minuti di concentrazione»Alla vigilia di gara 2 dei playoff, Ciro Dell’Imperio avverte: «Niente blackout e massima attenzione contro il Basket School Messina, in un ambiente caldo e decisivo per l’inerzia della serie» Alla vi ... orticalab.it S.S.Felice Scandone Avellino 1948. . Le parole di coach Dell’Imperio alla vigilia del match di gara 2 di domani sera alle 20:30 al Pala Tracuzzi di Messina contro la Basket School #WeAreWolves #WeAreScandone #WeAreAvellino - facebook.com facebook