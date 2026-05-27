Scandone Avellino al Primo Match Point | Sfida Decisiva contro Matera per la Finale Playoff

Dopo il colpo esterno del Pala Sassi, la Scandone Avellino si prepara a vivere una delle serate più importanti della propria stagione.Mercoledì 27 maggio alle ore 20:30, davanti al pubblico del Del Mauro, i biancoverdi avranno il primo match point per conquistare l’accesso alla finale playoff. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Avellino verso il giro di boa: Forlì primo esame al Del Mauro

Notizie e thread social correlati

Scandone Avellino contro Virtus Matera: la sfida decisiva per la Serie B NazionaleLa partita tra Scandone Avellino e Virtus Matera rappresenta uno scontro decisivo per la promozione in Serie B Nazionale.

Scandone, match point playoff a Cagliari: obiettivo semifinale al Pala PirastuLa squadra di basket di Avellino si prepara a affrontare il secondo incontro dei playoff contro Cagliari, dopo aver vinto nettamente la prima partita...

Temi più discussi: La Scandone Avellino cala il 10 e vola in vetta per una notte; Semifinale playoff, la Scandone Avellino sbanca Matera e si prende gara 1; Scandone Avellino, blackout nei possessi chiave: difesa e gestione condannano i lupi nella notte più importante; Scandone Avellino, vittoria di peso specifico: terzo posto consolidato tra luci e aspetti da limare.

Scandone, a Cagliari per chiudere i conti: al Pala Pirastu servirà un'altra prova di forzaDopo il dominio di gara 1 al PalaDelMauro, la Scandone Avellino è pronta a tornare in campo per il secondo atto della serie playoff contro l’Esperia Cagliari. Sabato 16 maggio alle ore 19, al Pala ... msn.com

La Scandone Avellino vince gara 1Vittoria esterna della Scandone Avellino, che sbanca il Pala Sassi al termine di una battaglia intensa e conquista gara 1 della semifinale playoff. In una vera bolgia, trascinata dal calore del pubbli ... irpinia24.it