Scandone Avellino contro Virtus Matera | la sfida decisiva per la Serie B Nazionale

Da avellinotoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita tra Scandone Avellino e Virtus Matera rappresenta uno scontro decisivo per la promozione in Serie B Nazionale. La gara si svolgerà in un momento cruciale, con l’avversaria considerata tra le più competitive del torneo. La formazione ospite si presenta con una rosa ampia e ben strutturata, pronta a mettere in difficoltà la squadra di casa in questa fase finale dei playoff.

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La sfida più impegnativa arriva adesso. Sulla strada della Scandone Avellino c’è probabilmente l’avversaria più attrezzata, profonda e completa dell’intera griglia playoff. La semifinale per la promozione in Serie B Nazionale metterà infatti di fronte i biancoverdi di coach Dell’Imperio e la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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