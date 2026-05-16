Scandone match point playoff a Cagliari | obiettivo semifinale al Pala Pirastu

La squadra di basket di Avellino si prepara a affrontare il secondo incontro dei playoff contro Cagliari, dopo aver vinto nettamente la prima partita in casa. La sfida si gioca al Pala Pirastu, con l’obiettivo di ottenere la semifinale. La serie si riapre con la squadra ospite che cerca di ribaltare il risultato, mentre la formazione irpina punta a mantenere il vantaggio conquistato nella prima partita. La partita rappresenta un momento decisivo per entrambe le squadre.

Dopo il dominio di gara 1 al PalaDelMauro, la Scandone Avellino è pronta a tornare in campo per il secondo atto della serie playoff contro l’Esperia Cagliari.Sabato 16 maggio alle ore 19, al Pala Pirastu, i biancoverdi avranno il primo match point per conquistare l’accesso alla semifinale, ma la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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