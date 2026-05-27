Il Comune di Scandicci ha annunciato il programma dell’Open City, una serie di oltre 130 eventi previsti durante l’estate. La rassegna comprende concerti, spettacoli e iniziative culturali in vari luoghi della città. Gli organizzatori hanno confermato che gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti e senza limitazioni di accesso. La manifestazione si svolgerà da fine maggio fino a settembre, coinvolgendo diverse associazioni e enti locali.

Scandicci (Firenze), 27 maggio 2026 – Costruire l'estate, fedeli alla propria identità. L'immagine dell'illustratore per l'infanzia Roberto Innocenti sul manifesto di questa edizione non è casuale: ispirandosi al poster dell'estate scandiccese del 1981, racconta la continuità culturale di una manifestazione, Scandicci Open City, che - come sottolinea la sindaca Claudia Sereni - "non smette di fare dello spazio pubblico un luogo di condivisione e disseminazione, portando spettacoli e iniziative nei quartieri, nelle colline, nelle piazze e nei parchi, attraverso la creatività di ventiquattro associazioni, compagnie e realtà del territorio". ... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scandicci Open City: il gusto dell'estate in oltre 130 appuntamenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scandicci Open City 2026: da giugno a settembre oltre 130 appuntamenti tra teatro, musica, cinema, danza, performance, arte e incontriDa giugno a settembre, si svolge l’Open City 2026 a Scandicci, con oltre 130 eventi tra teatro, musica, cinema, danza, performance, arte e incontri.

Aprile è il mese degli Open Day: gli appuntamenti per conoscere da vicino nidi e scuole dell’infanziaAd aprile si svolgono gli Open Day dedicati a nidi e scuole dell’infanzia, occasioni in cui genitori e familiari possono visitare le strutture e...

Si parla di: Scandicci Open City 2026, conferenza stampa il 27 maggio; Scandicci a cielo aperto: gli spazi dell'estate 2026.

Scandicci Open City: il gusto dell'estate in oltre 130 appuntamentiDal 1 giugno al 20 settembre, Scandicci si trasforma in un grande palcoscenico, con quattro mesi di teatro, musica, cinema, arte e performance che attraversano la città dal centro alle colline, dai pa ... lanazione.it