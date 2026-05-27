Scandicci Open City | il gusto dell' estate in oltre 130 appuntamenti
Il Comune di Scandicci ha annunciato il programma dell’Open City, una serie di oltre 130 eventi previsti durante l’estate. La rassegna comprende concerti, spettacoli e iniziative culturali in vari luoghi della città. Gli organizzatori hanno confermato che gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti e senza limitazioni di accesso. La manifestazione si svolgerà da fine maggio fino a settembre, coinvolgendo diverse associazioni e enti locali.
Scandicci (Firenze), 27 maggio 2026 – Costruire l'estate, fedeli alla propria identità. L'immagine dell'illustratore per l'infanzia Roberto Innocenti sul manifesto di questa edizione non è casuale: ispirandosi al poster dell'estate scandiccese del 1981, racconta la continuità culturale di una manifestazione, Scandicci Open City, che - come sottolinea la sindaca Claudia Sereni - "non smette di fare dello spazio pubblico un luogo di condivisione e disseminazione, portando spettacoli e iniziative nei quartieri, nelle colline, nelle piazze e nei parchi, attraverso la creatività di ventiquattro associazioni, compagnie e realtà del territorio". ... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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