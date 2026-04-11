Aprile è il mese degli Open Day | gli appuntamenti per conoscere da vicino nidi e scuole dell’infanzia

Ad aprile si svolgono gli Open Day dedicati a nidi e scuole dell’infanzia, occasioni in cui genitori e familiari possono visitare le strutture e conoscere gli ambienti dedicati ai più piccoli. Questi incontri offrono la possibilità di raccogliere informazioni direttamente sul campo, visitare le aule e parlare con gli operatori che si occupano dei bambini. La scelta del percorso educativo rappresenta un passo fondamentale per molte famiglie in questo periodo dell’anno.

Scegliere il percorso educativo più adatto ai propri bambini è una decisione importante per ogni famiglia. Per questo, la Rete Lilliput e Polis Cooperativa Sociale, in collaborazione con il Comune di Perugia e le strutture del territorio, organizzano due Open Day dedicati ai servizi educativi per. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Scuole dell'infanzia con orario prolungato, due open day in programma per conoscere il servizioDue ‘open day’ per conoscere e ‘provare’ le attività educative e ludiche che si svolgono nei centri infanzia della città dove è stato attivato il...

Iscrizioni nidi e scuole dell’infanzia Milano 2026/2027: come fareC’è un momento preciso in cui il caffè del mattino, per migliaia di genitori milanesi, inizia ad avere un retrogusto di ansia burocratica.

Temi più discussi: Sabato 11 aprile torna l’open day vaccinazioni; Sito Istituzionale | CIE, open day 11 e 12 aprile; Aperture straordinarie e open day degli sportelli demografici per sostituire le vecchie carte d’identità con la CIE; Aprile, tante novità dedicate alla salute.

Lanuvio, open day per la Carta d’Identità Elettronica: appuntamento il 18 aprileUna giornata dedicata al rinnovo dei documenti: sabato 18 aprile 2026 è in programma a Lanuvio l’open day per il rilascio della Carta d’Identità ... castellinotizie.it

Carta d'identità elettronica: open day sabato 11 e domenica 12 aprile. Ecco come, quando e dove prenotare per ottenere il nuovo documentoÈ vero: sono tanti i romani che non hanno ancora ottenuto la carta d’identità elettronica. Ma c'è una novità. Il Campidoglio sta avviando un ... ilmessaggero.it

Irish Open Day 3: Mona McSharry Firma Il Record Irlandese Nei 200 Rana x.com

Il punto di rilascio di via Petroselli sarà dedicato in particolare alla sostituzione dei vecchi documenti cartacei con quelli elettronici. In città prosegue però il caos tra appuntamenti introvabili e disponibilità degli open day polverizzate - facebook.com facebook