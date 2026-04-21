Teatro incontri e musica | a Gambettola un 25 aprile di grandi appuntamenti culturali

A Gambettola si svolgeranno diversi eventi per festeggiare l’81esimo anniversario della Liberazione. Il programma include spettacoli teatrali, incontri pubblici e concerti musicali organizzati dall’Amministrazione comunale. Le iniziative si terranno in vari luoghi della città e sono rivolte a tutta la comunità. La giornata si propone di ricordare un momento storico importante attraverso momenti culturali e di aggregazione.

Gambettola si appresta a celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione con un programma di iniziative promosso dall’Amministrazione comunale per rinnovare la memoria di una delle pagine più significative della storia del Paese e festeggiare la Liberazione dal nazifascismo condividendo con la.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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