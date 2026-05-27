Scandalo Keu 15 milioni di euro già stanziati per le bonifiche ma ne serviranno ancora

Notizia in breve

Sono stati stanziati 15 milioni di euro per le bonifiche legate allo scandalo Keu, un traffico di rifiuti che si è protratto per più di dieci anni tra Toscana e Lombardia. Si stima che i costi necessari per completare le operazioni di bonifica supereranno questa cifra, rendendo quindi insufficiente l’importo già allocato. Il traffico ha comportato potenziali danni ambientali e ha evitato controlli e costi di smaltimento per oltre un decennio.