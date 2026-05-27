La Regione Toscana ha stanziato 15 milioni di euro per bonificare tre siti contaminati dal Keu, tra cui Pontedera ed Empoli. Tuttavia, i fondi finora disponibili non sono sufficienti, e sarà necessario un ulteriore investimento di milioni di euro per completare la pulizia anche a Bucine. I lavori di bonifica sono iniziati, ma la somma attuale non copre ancora tutte le operazioni previste.

di Stefano Brogioni FIRENZE I quindici milioni messi a disposizione dalla Regione Toscana per la bonifica di tre siti contaminati dal Keu non sono bastati: lavoro fatto a Pontedera ed Empoli, ma servirà un’iniezione di altri milioni per completare la pulizia a Bucine. E’ quanto si legge nella relazione della commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti (presieduta dall’onorevole Jacopo Morrone, Lega), dedicata al terremoto giudiziario e politico che ha travolto il territorio negli anni scorsi. La relazione, firmata da due toscani, il senatore della Lega, Manfredi Potenti, e l’onorevole Dem Marco Simiani, e approvato all’unanimità dalla Commissione lo scorso 12 maggio, sarà illustrata oggi in prefettura a Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Contaminazione da keu. Per la bonifica 15 milioni. Ma ne serviranno ancora

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