Sicurezza nella galleria Fara | Una priorità assoluta già stanziati 1,2 milioni di euro

Dopo l’incidente avvenuto mercoledì 18 marzo che ha causato la morte di un automobilista di 50 anni, l’assessore regionale alle infrastrutture ha annunciato che sono stati stanziati 1,2 milioni di euro per migliorare la sicurezza nella galleria Fara. La regione ha inoltre dichiarato che interventi specifici sono già in fase di pianificazione per prevenire futuri incidenti.

Dopo il tragico incidente avvenuto tra Montereale e Andreis, l'assessore alle infrastrutture Amirante ha fatto il punto sulle condizioni dell'infrastruttura A seguito del grave incidente nella giornata di mercoledì 18 marzo – dove perse la vita un automobilista di 50 anni della provincia di Monza e Brianza – l'assessore regionale alle infrastrutture Cristina Amirante ha parlato della necessità di innalzare il livello di sicurezza della Galleria Fara. Una delle infrastrutture più complesse della rete viaria del Friuli Venezia Giulia. Su questo argomento c'è già stato un confronto istituzionale avvenuto nel 2023 in prefettura. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Sicurezza nella galleria Fara: "Una priorità assoluta, già stanziati 1,2 milioni di euro" Articoli correlati «La sicurezza deve essere una priorità assoluta e quotidiana»Così è intervenuto oggi 23 marzo Fabio Beltempo, segretario provinciale della UGL di Padova a seguito della tragedia sul lavoro avvenuta nelle prime... Portavalori assaltato sull’A14, Filcams Cgil: "La sicurezza dei lavoratori deve essere una priorità assoluta"Dopo l’assalto al portavalori avvenuto questa mattina sull’autostrada A14, nel territorio di Ortona, interviene la Filcams Cgil di Chieti che... Tutto quello che riguarda Sicurezza nella galleria Fara Una... Temi più discussi: Grave incidente nella galleria del Fara sulla SR 251; Valerio Bacigalupo, 50enne morto nell'auto contro betoniera nella galleria Fara; Tragico scontro nella galleria Fara: perde la vita un uomo di 50 anni; L’invasione della corsia e lo schianto fatale in galleria: la vittima era in Friuli per lavoro. Galleria Fara. Amirante, al lavoro per innalzare i livelli sicurezzaLa Regione Friuli Venezia Giulia prosegue con determinazione il percorso di innalzamento dei livelli di sicurezza della galleria Fara, una delle infrastrutture più rilevanti e complesse della rete via ... triestecafe.it Sicurezza nelle gallerie: come l'IA e i robot cambiano le emergenzeUna prova pratica ha messo alla prova algoritmi, sensori e mezzi robotici per migliorare la prevenzione e la gestione degli incendi nelle gallerie autostradali ... notizie.it Da 103 anni nei cieli al servizio della sicurezza del Paese, con professionalità e dedizione. Tanti auguri all'Aeronautica Militare dall’Arma dei Carabinieri! #Carabinieri #PossiamoAiutarvi #AeronauticaMilitare - facebook.com facebook Decreti sicurezza violenti che permettono perquisizioni preventive, tentativi di stravolgere la Costituzione e criminalizzazione del dissenso: la strada della repressione presa dal Governo Meloni è partita dai migranti e ora tocca tutti noi. Solidarietà a @SalisIlari x.com