Scalatrice precipita nel vuoto durante l'arrampicata a Summonte | recuperata con l'elicottero
Una scalatrice è caduta nel vuoto mentre si trovava sulla falesia di Summonte. L’incidente si è verificato durante un’attività di arrampicata. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori con un elicottero, che ha recuperato la persona rimasta ferita. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni o sulle cause dell’incidente.
La climber è precipitata durante una arrampicata sulla falesia di Summonte. Salvata dall'elicottero del soccorso alpino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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