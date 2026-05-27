Scalatrice precipita nel vuoto durante l'arrampicata a Summonte | recuperata con l'elicottero

Notizia in breve

Una scalatrice è caduta nel vuoto mentre si trovava sulla falesia di Summonte. L’incidente si è verificato durante un’attività di arrampicata. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori con un elicottero, che ha recuperato la persona rimasta ferita. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni o sulle cause dell’incidente.