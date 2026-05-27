Scade il 3 giugno il bando gratuito per cortometraggi del Guerre&Pace Filmfest 2026

Da romadailynews.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Scade il 3 giugno il bando gratuito per la partecipazione ai cortometraggi al Guerre&Pace Filmfest 2026, in programma dal 20 al 26 luglio a Nettuno. La XXIV edizione della rassegna si rivolge a registi emergenti e professionisti, offrendo l’opportunità di esporre le proprie opere durante l’evento. La selezione avverrà tra i cortometraggi inviati entro la data limite, senza costi di iscrizione.

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Guerre&Pace Filmfest 2026 XXIV edizione Nettuno (Roma), 2026 luglio 2026 Scade il 3 giugno 2026 il bando gratuito per cortometraggi sul tema della guerra e della pace   Scadono il  3 giugno 2026   i termini per l’iscrizione gratuita alla  sesta edizione  del  bando  per  cortometraggi  sul  tema della guerra e della pace  indetto dal  Guerre & Pace FilmFest, la cui  XXIV edizione  si terrà a   Nettuno (Roma) dal 20 al 26 luglio 2026   – a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Vetrina unica dedicata al cinema di guerra e di pace, il festival è organizzato dall’ Associazione Culturale Seven, con la direzione artistica di  Stefania Bianchi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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