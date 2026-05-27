Guerre&Pace Filmfest 2026 XXIV edizione Nettuno (Roma), 2026 luglio 2026 Scade il 3 giugno 2026 il bando gratuito per cortometraggi sul tema della guerra e della pace Scadono il 3 giugno 2026 i termini per l’iscrizione gratuita alla sesta edizione del bando per cortometraggi sul tema della guerra e della pace indetto dal Guerre & Pace FilmFest, la cui XXIV edizione si terrà a Nettuno (Roma) dal 20 al 26 luglio 2026 – a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Vetrina unica dedicata al cinema di guerra e di pace, il festival è organizzato dall’ Associazione Culturale Seven, con la direzione artistica di Stefania Bianchi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Scade il 3 giugno il bando gratuito per cortometraggi del Guerre&Pace Filmfest 2026

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