Campobasso | aperto il bando per le case popolari scade il 26 giugno

Il Comune di Campobasso ha annunciato l'apertura di un bando per l’assegnazione di case popolari. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 26 giugno 2026. Le persone interessate possono consultare le modalità di partecipazione e i requisiti richiesti presso gli uffici comunali o sul sito ufficiale del Comune. La procedura riguarda tutte le domande presentate entro quella data.

? Cosa sapere Il Comune di Campobasso apre il bando per case popolari con scadenza il 26 giugno 2026.. I cittadini possono presentare domanda via PEC o presso gli uffici di via Cavour.. Entro il 26 giugno 2026 i cittadini di Campobasso potranno presentare le domande per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, dopo la pubblicazione del bando da parte del Settore Politiche Sociali e Giovanili del Comune. La notizia arriva come un sospiro di sollievo tra i vicoli della città, dove il bisogno di un tetto sicuro è una questione che si tramanda di famiglia in famiglia. Il Comune ha finalmente messo a disposizione il concorso pubblico volto a stilare la graduatoria generale per la locazione semplice degli immobili ERP e di quelli ad essi assimilati, seguendo le linee guida della Legge Regionale n.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campobasso: aperto il bando per le case popolari, scade il 26 giugno Notizie correlate Minturno, aperto il bando per le case popolariMinturno, 13 febbraio 2026 – L’Amministrazione comunale di Minturno ha annunciato l’apertura dei termini per la presentazione delle domande relative... “Nessun nuovo bando per le case popolari”: la precisazione del Comune e l’equivoco legato all’AIIl Comune di Bari ha smentito la circolazione di notizie relative a un imminente bando per l’assegnazione di edilizia residenziale pubblica (ERP) nel... Altri aggiornamenti Si parla di: Concorsi Molise 2026 – Tutti i bandi nella regione a cui partecipare. Campobasso, pubblicato il bando per l’assegnazione degli alloggi ERP: domande entro il 26 giugnoCAMPOBASSO - Il Comune di Campobasso ha pubblicato il nuovo bando per la formazione della graduatoria generale finalizzata all’assegnazione ... molisenetwork.net Campobasso, pubblicato il nuovo bando per il servizio di ristorazione scolasticaCAMPOBASSO - Il Comune di Campobasso ha pubblicato il nuovo bando di gara europea per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica ... molisenetwork.net