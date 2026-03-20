Domani scade il termine per la consegna dei lavori delle scuole che intendono partecipare alla quarta edizione del Premio “Il Delfino Giovani” 2026, organizzato dalla Pro Loco Litorale Pisano. La competizione letteraria è rivolta alle scuole della zona e prevede l’invio di elaborati entro la data stabilita. La partecipazione è aperta a tutti gli istituti coinvolti.

Scade domani il termine per la presentazione dei lavori delle scuole che vogliono partecipare alla IV edizione del premio letterario “Il Delfino Giovani” organizzato dalla Pro Loco Litorale Pisano. Come ricorda la professoressa Alessia Trovato, ideatrice della manifestazione, "partecipare a questo premio è un modo per allenare i giovani alla scrittura. Ma non è un premio rivolto solo ai più bravi ma anche, e direi soprattutto, a quelli che non lo sono. Com’è noto, al termine della manifestazione sarà realizzata un’antologia con tutte le opere giunte alla giuria e sarà gratificante vedersi fra gli autori e fra i protagonisti del premio". Sul sito www. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scade il bando del Premio "Il Delfino Giovani 2026"

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